Masrawy logo white

تسحب الرصيد وتسرق الحساب.. حماية المستهلك يحذر من صفحة على الفيسبوك

02:46 م الإثنين 07 يونيو 2021
تسحب الرصيد وتسرق الحساب.. حماية المستهلك يحذر من صفحة على الفيسبوك

فيسبوك

كتب- محمد سامي:

حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها تابعه لشركة "نون" وتطلب من مرتادي صفحات التواصل الاجتماعى التسجيل على لينك مسابقة لها جوائز تتمثل في هواتف وساعات ولاب توب، وعند تسجيل رقم التليفون الخاص لمن يشترك في المسابقة يتم سحب الرصيد وسرقة الحساب الشخصي.

وقال الجهاز في بيان رسمي، إنه رصد الصفحة من منظور احترازي وتواصل مع إدارة شركة "نون" للاستفسار عن علاقتها بالصفحة المشار إليها، إلا أن الشركة بموجب رد كتابي أعلنت عدم تبعية الصفحة المذكورة للشركة وأنها لا تعلم عنها شيئًا.

وأضاف الجهاز أنه أحال المسؤولين عن الصفحة للنيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ القرارت المناسبة.​

198368142_149518933878910_6099109277502010184_n

فيسبوك سرقة الحساب جهاز حماية المستهلك وسائل التواصل الاجتماعي شركة نون

الخبر التالى:

عضو لجنة "وادي الريان": نعمل على دراسة أزمة الدير.. وسنرفع تقريرًا للبابا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
801

إصابات اليوم

46

وفيات اليوم

733

متعافون اليوم

267972

إجمالي الإصابات

15352

إجمالي الوفيات

196604

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"أوضة جوه دولاب".. مُفجر قضية "مغارة علي بابا" يتحدث لأول مرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا