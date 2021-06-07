تسحب الرصيد وتسرق الحساب.. حماية المستهلك يحذر من صفحة على الفيسبوك

كتب- محمد سامي:

حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من وجود صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أنها تابعه لشركة "نون" وتطلب من مرتادي صفحات التواصل الاجتماعى التسجيل على لينك مسابقة لها جوائز تتمثل في هواتف وساعات ولاب توب، وعند تسجيل رقم التليفون الخاص لمن يشترك في المسابقة يتم سحب الرصيد وسرقة الحساب الشخصي.

وقال الجهاز في بيان رسمي، إنه رصد الصفحة من منظور احترازي وتواصل مع إدارة شركة "نون" للاستفسار عن علاقتها بالصفحة المشار إليها، إلا أن الشركة بموجب رد كتابي أعلنت عدم تبعية الصفحة المذكورة للشركة وأنها لا تعلم عنها شيئًا.

وأضاف الجهاز أنه أحال المسؤولين عن الصفحة للنيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ القرارت المناسبة.​