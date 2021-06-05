آخر أخبار الثانوية.. جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان القرارات الخاصة بأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأعلن شوقي عن جدول الامتحان الخاص بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الخميس 5/8/2021.

كما أعلن الوزير عن جدول الامتحانات الخاصة بالطلاب المكفوفين والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الثلاثاء 3/8/2021.

