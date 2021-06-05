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آخر أخبار الثانوية.. جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"

03:41 م السبت 05 يونيو 2021
آخر أخبار الثانوية.. جدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، بديوان عام الوزارة، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان القرارات الخاصة بأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأعلن شوقي عن جدول الامتحان الخاص بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الخميس 5/8/2021.

كما أعلن الوزير عن جدول الامتحانات الخاصة بالطلاب المكفوفين والتي من المقرر أن تكون في الفترة من الأحد 11/7/2021 وتستمر حتى الثلاثاء 3/8/2021.

طارق شوقي جدول امتحانات مدارس المتفوقين مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الثانوية العامة

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