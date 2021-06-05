محافظ القاهرة يشهد غرس شجرة نادرة بحديقة الطفل احتفالا بيوم البيئة العالمي

وزير النقل: توريد 55 قطارًا مكيفًا للخط الأول للمترو ضمن خطة الوزارة

كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قيام وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي) بغرس شجرة في حديقة الطفل بمدينة نصر بمناسبة مشاركة مصر العالم الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2021 تحت شعار "استعادة النظام البيئي من أجل الطبيعة" من خلال تنظيم عدد من الأحداث والفعاليات المتنوعة على مستوى الجمهورية للتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجي للإنسان ودور الفرد والمجتمع في المشاركة لحماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.

الشجرة التي تم زراعتها هي شجرة كاسيا نودوزا وهي من الأشجار الخيمية النادرة ذات الأوراق وتتميز بتثبيت النيتروجين بالتربة وتثبيت أزوت الهواء الجوي مما يساعد على خصوبة التربة وإمدادها بالنيتروجين اللازم لنمو النبات، وتقوم بتسميد غير مباشر ورفع كفاءة التربة الزراعية خاصة الفقيرة منها.

وقرر محافظ القاهرة إطلاق اسم "شجرة الأكاديمية الوطنية للتدريب ـ الدفعة الثالثة لتأهيل التنفيذيين (دفعة الشهيد أحمد منسي)" على الشجرة التي تم غرسها اليوم.

يذكر أن يوم البيئة العالمي هو المناسبة البيئية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة وللعالم أجمع ويتم الاحتفال به في الـ 5 من يونيو من كل عام حيث يوافق هذا اليوم بدء فعاليات المؤتمر الأول للبيئة عام 1972 والمعروف بمؤتمر ستوكهولم والذي أقيم تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها.

وفي 15 ديسمبر من نفس العام، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة قرارها باعتبار يوم 5 يونيو يوما عالميًا للبيئة، لحث الحكومات والمنظمات على العمل والمشاركة في الحفاظ على البيئة وتعزيزها، وزيادة الوعي البيئي.

رافق محافظ القاهرة نائبيه للمنطقتين الشمالية والشرقية ورئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة وعدد من قيادات المحافظة.