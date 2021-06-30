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برلماني: ثورة يونيو نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة وبناء دولة عصرية حديثة

11:36 م الأربعاء 30 يونيو 2021
برلماني: ثورة يونيو نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة وبناء دولة عصرية حديثة

المهندس ممدوح محمد محمود

كتب - نشأت علي:

تقدم المهندس ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، التى أبهرت العالم وأعادت الهوية الوطنية للدولة المصرية.

وقال رئيس الحزب:" فى يوم 30 يونيو العظيم، زحف الملايين من أبناء الشعب المصري إلى الشوارع والميادين، بإرادتهم الوطنية الخالصة ليعلنوا للعالم رفضهم التام لحكم الفاشية الدينية، لجماعة "إخوان الشياطين"، التى لا تعرف إلا الدم والفوضى والإرهاب وبث الفرقة بين أبناء الوطن".

وأضاف أن ثورة 30 يونيو تمثل علامة فارقة فى تاريخ الوطن، حيث أنقذت مصر والمنطقة العربية والعالم من إرهاب جماعة الإخوان، وأعادت الأمن والاستقرار للشعب المصرى، وكانت نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، وبناء دولة عصرية حديثة تليق بآمال وطموحات الشعب المصرى، حيث شهدت السنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة، وإقامة مشروعات قومية عملاقة تمثل معجزة ملهمة للكثير من بلدان العالم.

وأكد أن حزب الحرية المصري، يجدد العهد بالدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ ما يراه مناسبا للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

ممدوح محمد محمود ثورة 30 يونيو السيسى حزب الحرية المصري

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