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البابا تواضروس يناقش "رسالة فرح" في عظته الأسبوعية

10:44 م الأربعاء 30 يونيو 2021
البابا تواضروس يناقش "رسالة فرح" في عظته الأسبوعية

البابا تواضروس الثاني

كتب - مينا غالي:

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

واستكمل قداسته في عظة اليوم عنوان "رسالة فرح" وذلك من خلال رسالة فيلبي التي تتميز بروح الفرح، وهو العنوان الذي بدأ قداسته تناوله من الأسبوع الماضي.

كان قداسة البابا قد أشار في بداية عظته الأسبوع الماضي لدى عودة الاجتماع بعد انتهاء فترة الخمسين المقدسة إلى أنه سيتناول خلال الأسابيع المقبلة، موضوعات عن الفرح من خلال أصحاحات رسالة فيلبي المعروفة بأنها "رسالة الفرح"، وألمح إلى أن الناس تحتاج حاليًا إلى أن تشعر بالفرح والاطمئنان بعد أن مررنا بفترات مؤلمة من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي بدأت أرقام المصابين به تتناقص تدريجيًّا.

البابا تواضروس الثاني العظة الأسبوعية رسالة فرح

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