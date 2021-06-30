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خريطة خاصة لقطاع الأخبار بالوطنية للإعلام احتفالا بثورة ٣٠ يونيو

09:23 م الأربعاء 30 يونيو 2021
خريطة خاصة لقطاع الأخبار بالوطنية للإعلام احتفالا بثورة ٣٠ يونيو

ذكري ٣٠ يونيو

كتب - مينا غالي:

أعد قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام احتفالية خاصة بمناسبة ذكري ٣٠ يونيو حيث يقوم القطاع بتطويع برامجه كما يتم إذاعة عدد من البروموهات الجديدة عن ٣٠ يونيو واذاعة حلقة خاصة عن تطوير العشوائيات وإذاعة حلقة من برنامج (نقطة تحول )عن إنجازات ثورة ٣٠ يونيو كما يقدم القطاع فيلم عن ٣٠ يونيو و إنجازاتها في كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي قناة النايل تي في؛ تقدم القناة احتفالية خاصة وفترات مفتوحة وسرد مكتسبات ثورة ٣٠ يونيو، كما تعرض القناة فيلما تسجيليا باللغة الإنجليزية عن الجمهورية الجديدة وحركة التنمية واذاعة عدد من البروموهات والأغاني.

فيما أعد راديو مصر احتفالية خاصة بمناسبة ٣٠ يونيو تتضمن طوال اليوم إذاعة نشرات وأخبار عن إنجازات الثورة.

كما تطوع الإذاعة برامجها ومنها (أخبار بلدنا ) (حوار اليوم ) (جولة المراسلين)(مصر تستطيع) والشارع السياسي لإذاعة احتفالات من عواصم العالم احتفالا بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.

ذكري 30 يونيو الهيئة الوطنية للإعلام قطاع الأخبار برنامج نقطة تحول

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