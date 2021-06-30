المتحدث العسكري ينشر فيديو لقاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جربوب

كتب - محمود مصطفى:

نشر العقيد أ.ح غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الأربعاء، فيديو عن قاعدة 3 يوليو العسكرية البحرية بمنطقة جرجوب، والتى ينفذ فيها المناورة قادر ٢٠٢١.

وتعد القاعدة نقطة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية.