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المتحدث العسكري ينشر فيديو لقاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جربوب

06:54 م الأربعاء 30 يونيو 2021
المتحدث العسكري ينشر فيديو لقاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جربوب

القوات المسلحة

كتب - محمود مصطفى:

نشر العقيد أ.ح غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الأربعاء، فيديو عن قاعدة 3 يوليو العسكرية البحرية بمنطقة جرجوب، والتى ينفذ فيها المناورة قادر ٢٠٢١.

وتعد القاعدة نقطة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية.

المتحدث العسكري القوات المسلحة البحرية المصرية قاعدة 3 يوليو جربوب

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