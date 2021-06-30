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نيفين جامع تستعرض جهود وزارة التجارة والصناعة بمبادرة حياة كريمة

02:39 م الأربعاء 30 يونيو 2021
نيفين جامع تستعرض جهود وزارة التجارة والصناعة بمبادرة حياة كريمة

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرضت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جهود الوزارة في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية.

واستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرح الدكتورة نيفين جامع خلال تفقده، صباح الأربعاء، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

نيفين جامع وزارة التجارة والصناعة مبادرة حياة كريمة تطوير القرى المصرية

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