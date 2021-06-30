انتصار السيسي: "30 يونيو أثبتت مجددا مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها هذا الشعب الكريم

كتب- محمد عبدالناصر:

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الشعب المصري بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وقالت عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، "أهنئ الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو، التي ضرب فيها المصريون المثل والقدوة، في مشهد تاريخي توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية بكل أفرادها وأطيافها وفئاتها، ليثبتوا مجددا مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها هذا الشعب الكريم".

وتابعت: "كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في أمان واستقرار وسلام".