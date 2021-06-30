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"المهن التعليمية " تعلن توافر دفعة معاشات الأعضاء في ماكينات الدفع الإلكتروني

11:18 ص الأربعاء 30 يونيو 2021
"المهن التعليمية " تعلن توافر دفعة معاشات الأعضاء في ماكينات الدفع الإلكتروني

النقابة العامة للمهن التعليمية

كتب- مينا غالي:

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب عن توافر الدفعة المستحقة للأعضاء مستحقي معاش النقابة في الدفع الإلكتروني حاليا.

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية أن دفعة المعاش المستحقة للورثة سيتم ضخها في ماكينات الدفع الإلكتروني الإلكتروني خلال أيام. بحسب بيان.

يذكر أن هناك 259 ألف معلم وصلوا إلى سن المعاش آخر 7 سنوات، ووصلت دفعة المعاشات التى تصرف كل 3 أشهر إلى ١٣٧ مليون جنيه بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014.

النقابة العامة للمهن التعليمية ماكينات الدفع الإلكتروني معاشات المهن التعليمية خلف الزناتي

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