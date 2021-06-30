مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات البنية الأساسية بمدينتي النوبارية الجديدة وشمال خليج السويس

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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، موقع العمل بمشروع توسعات محطة المعالجة الرئيسية بالمدينة، لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالنهوض بخدمات قطاع المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة.

وخلال جولته، وجه المهندس مجدي يوسف، ببذل مزيدٍ من الجهد حتى يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع والبدء في إدخال المحطة الخدمة في الميعاد المحدد نهاية أكتوبر من العام الجاري.

وفي سياق متصل، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، تنفيذ أعمال (استكمال رصف الطرق بتوسعات المنطقة الصناعية) بعتاقة، حيث تقدر تكلفة المشروع بـ٣٤.٥ مليون جنيه وبلغت نسبة الإنجاز ٨٠٪.

وفى سياق آخر، شن جهاز مدينة خليج السويس، حملة مكبرة لأخذ عينات من الصرف الصناعي بشركات ومصانع المنطقة الصناعية وتوسعاتها بعتاقة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محاضر للشركات والمصانع المخالفة لعدم مطابقة الكود المصري للصرف الصناعي.