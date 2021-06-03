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"بدّال وسينما 3D".. أحدث طرق لجذب الزوار في حديقة حيوان الجيزة (فيديو)

08:54 م الخميس 03 يونيو 2021
"بدّال وسينما 3D".. أحدث طرق لجذب الزوار في حديقة حيوان الجيزة (فيديو)

البدالات النهرية

كتب- أحمد مسعد:

تعتمد حديقة الحيوان بشكل كبير على قيمة تذاكر الدخول كمورد أساسي لها، وفي ظل أزمة فيروس كورونا، أصبح ذلك المورد محل تهديد مع قدوم موجات متتالية من الفيروس.

حديقة الحيوان قررت حفر بحيرة صناعية تحتوي على "بدالات مائية" كنوع جديد من الأنشطة الترفيهية التي تجذب الزوار، وتزيد من رونق الحديقة.

وتحتوي البدلات على كافة وسائل الآمان بداية من اللايف جاكت، بالإضافة إلى وجود غطاس مائي محترف ومراقب للركاب، حيث يتراوح زمن الرحلة من 15 إلى 25 دقيقة حسب قيمة التذكرة.

وتنقسم أنواع البدلات إلى اثنان، الأول للأشخاص البالغين أو الأطفال، والآخر عائلي يضم من 5 إلى 7 أفراد، فيما تم إضافة مسدسات مائية بعدد من البدالات لمزيد من الترفيه للأطفال.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، خلال جولة تفقدية خاصة لـ"مصراوي" إن إنشاء هذه البحيرة استمرار لمراحل التطوير والأنشطة الترفيهية بالحديقة التي بدأت بسينما 3D.

بدالات مائية حديقة حيوان الجيزة فيروس كورونا محمد رجائي سينما 3d

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