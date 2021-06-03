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أول تعليق من محامي الطيار أشرف أبو اليسر على حجز أموال محمد رمضان

06:07 م الخميس 03 يونيو 2021
أول تعليق من محامي الطيار أشرف أبو اليسر على حجز أموال محمد رمضان

محمد رمضان وأشرف ابو اليسر

كتب- يوسف عفيفي:

علق المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار الطيار أشرف أبواليسر، على قرار الحجز الإداري على أموال الفنان محمد رمضان، قائلًا: "هراجع إدارة التنفيذ والأحكام في مكتبي".

وكشفت مصادر مصرفية لـ"مصراوي"، سبب الحجز على أموال الفنان محمد رمضان. موضحةً أن القرار الخاص بأموال رمضان، ليس تحفظًا كما قال الفنان في مقطع فيديو نشره على حساباته، وإنما حجز متعلق بحكم قضائي خاص بقضية الطيار أشرف أبواليسر.

ونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله.

وأضاف "رمضان": "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قضت في 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وشهدت الفترة الأخيرة، أزمة بين الطيار أشرف أبواليسر، والفنان محمد رمضان، وصل لحد التقاضي بسبب الأضرار التي تعرض لها أبواليسر جراء فيديو نشره محمد رمضان من داخل قمرة القيادة بطائرة يقودها أبواليسر.

وتسبب هذا الفيديو في التحقيق مع أبواليسر وصولًا إلى فصله من عمله، ما دفعه للمطالبة بتعويض مادي مقابل الأضرار التي لحقت به نتيجة تصرف رمضان.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة منذ أيام بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه في الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من الطيار أشرف أبواليسر.

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أشرف أبو اليسر محمد رمضان حجز أموال محمد رمضان انستجرام

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