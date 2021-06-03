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البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بحصوله على "وسام القائد" من البرلمان العربي

05:34 م الخميس 03 يونيو 2021
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بحصوله على "وسام القائد" من البرلمان العربي

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

هنأت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحصوله على "وسام القائد" من البرلمان العربي تقديرًا لجهوده المبذولة على جميع الأصعدة لخدمة قضايا الأمة العربية، وتنمية وطننا مصر والنهوض به.

وأكدت الكنيسة في بيان لها، أنها وإذ تهنئ الرئيس على هذا التقدير، تؤكد أنه تقدير مُستَحَق، فهو ثمرة لعمل مخلص دؤوب قام به طوال السنوات الماضية، قاد خلالها الوطن نحو التنمية الشاملة، وتفعيل منظومة الحقوق والواجبات التي هي أساس تقدم الشعوب، كما مد جسور المحبة والتعاون مع مختلف الدول ولا سيما الأشقاء العرب.

ودعا البابا تواضروس في بيان له، الله أن يوفق جهود الرئيس السيسي ويسدد خطاه في كل ما هو للخير والسلام والبنيان.

البابا تواضروس الثاني السيسي البرلمان العربي وسام القائد

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