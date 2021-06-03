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الاختبارات الأخيرة.. وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات يونيو للثانوية العامة

04:12 م الخميس 03 يونيو 2021
الاختبارات الأخيرة.. وزير التعليم يكشف موعد إعلان جدول امتحانات يونيو للثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا في عام مميز لأن الدفعة التي دخلت عام 2018 على نظام جديد للتقييم أصبحت الآن في الثانوية العامة.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي: الهدف قياس فهم نواتج التعلم وهو تغيير عميق وسنعلن الأسبوع المقبل جدول امتحانات يونيو وهي الاختبارات الأخيرة".

وأضاف وزير التعليم: "سيكون التصحيح إلكترونيًا ولا تدخل بشري حتى نضمن الحياد والنزاهة".

واختتم: الرئيس السيسي أراد أن يضيف الامتحان الورقي بجانب الإلكتروني وهو مزج بين الحلول الرقمية والورقية لأن الهدف هو فهم طبيعة الأسئلة وليس شكل الامتحان".

طارق شوقي وزير التعليم امتحانات الثانوية العامة جداول الامتحانات

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