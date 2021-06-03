صور.. ضبط 50 هاتفا مع راكب قادم من الإمارات بالمطار

كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، محاولة تهريب 50 هاتفا محمولا، أخفاها راكب داخل جيوب سحرية في حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وردت معلومات لرجال الجمارك من العقيد مهند خالد ذكي بالمباحث، عن محاولة تهريب على الطائرة الإماراتية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، تم الاشتباه في أحد الركاب، وقام عمرو الدسوقي المشرف على صالة الوصول، بتكليف محمد دهشان مأمور الجمرك بتفتيش حقيبة الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 50 هاتفا محمولا وسماعات.

أمر هاشم مصطفى هاشم مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.