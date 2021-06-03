لإنشاء 3500 شقة.. محافظة القاهرة ترفع مخلفات هدم العشوائيات شمال الحرفيين بمنشأة ناصر



كتب- محمد نصار:

واصلت محافظة القاهرة جهود رفع مخلفات الهدم بمنطقة شمال الحرفيين بحي منشأة ناصر، وذلك بعد إخلاء العقارات ونقل السكان لوحدات مفروشة بالأسمرات، ضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وبحسب بيان للمحافظة، الخميس، من المقرر أن تستكمل المحافظة نقل باقي السكان بعد تجهيز الوحدات البديلة.

وتفقد اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، يرافقه اللواء إيهاب الشرشابي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، واللواء محمد عبدالجليل رئيس حي منشأة ناصر، أرض شمال الحرفيين ومنطقة الشهبة بحي منشأة ناصر، لمتابعة أعمال رفع المخلفات، تمهيدًا لإنشاء أسواق ومساكن عليها.

كانت محافظة القاهرة أكدت أنه من المقرر إنشاء مشروع سكني يضم 3500 وحدة سكنية بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع مخلفات هدم المنطقة العشوائية التي تم نقل سكانها للأسمرات ضمن خطة تطوير العشوائيات، وكذلك تهذيب الهضبة وفحص التربة ليناسب المشروع مع الطبيعة الجيولوجية للمكان.

وينفذ المشروع من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث يتم تهذيب هضبة جنوب الحرفيين ورفع مخلفات الهدم، كما تم إعداد تصاميم لأعمال التهذيب ويتم تنفيذها من شركة المقاولين العرب.

ومنطقة شمال الحرفيين كانت من المناطق العشوائية المهددة للحياة وتم إزالة 243 عقارا ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.