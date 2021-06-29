"أونا" تنعى الراحل أنسي ساويرس: العصامي الذي أعاد بناء إمبراطوريته مرتين

تنعى مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام رجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس الذي وافته المنية اليوم (الثلاثاء).

ويتقدم مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا التي تضم مواقع "مصراوي، يلاكورة، الكونسلتو، شيفت"، وجميع الصحفيين والعاملين في المؤسسة، بخالص العزاء لأسرة الراحل الذي يعد علما من أعلام التجارة والصناعة، داعين المولى (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

يذكر أن رجل الأعمال العصامي أنسي ساويرس أعاد بناء إمبراطوريته مرتين، وأسس أول شركة إنشاءات له في مصر في سن العشرين، وتم تأميم الشركة في عام 1961 وسافر لاحقًا إلى ليبيا لإعادة إطلاق شركته.

عاد ساويرس إلى مصر عام 1976، وأسس شركة أوراسكوم، وإلى جانب أبنائه انطلق في مجالات مواد البناء، والصناعات الثقيلة، والعقارات، والاتصالات، والتكنولوجيا، واليوم، هذه الشركات لديها أكثر من 120 ألف موظف على مستوى العالم، وفقا للبيان.

في عام 2001، أسس ساويرس وزوجته يسرية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وهي مؤسسة تعمل بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية لتنفيذ حلول مستدامة للتخفيف من حدة الفقر والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

وتم إنشاء برنامج Onsi Sawiris للمنح الدراسية أيضًا لرعاية تعليم الطلاب المصريين الموهوبين في جامعات مرموقة في جميع أنحاء العالم.