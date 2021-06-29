حدث في 8 ساعات| توجيه من السيسي بشأن "الدلتا الجديدة".. ووفاة أنسي ساويرس
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعد من الوزراء، لمتابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي "الدلتا الجديدة"، وكذلك وفاة رجل الأعمال "أنسي نجيب ساويرس"، عميد عائلة ساويرس في مصر.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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