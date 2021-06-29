Masrawy logo white

رئيس "الجمعيات الأهلية": قانون الجمعيات الصادر في 2017 ردة على العمل الأهلي

02:44 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن قانون 70 لسنة 2017 الخاص بالجمعيات الأهلية، والذي وافق عليه البرلمان السابق، لم يكن عليه توافق، ومَثَّل ردة على العمل الأهلي، وكان هناك احتجاج من المجتمع المدني على القانون، وبناء عليه رُفع الأمر لرئيس الجمهورية في منتدى شباب العالم.

وأضاف عبد القوي خلال ورشة العمل التي نظمتها جمعية السادات بمقر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن قانون الجمعيات: "تم تشكيل لجنة لوضع اللائحة التنفيذية وأنا كنت عضوًا في اللجنة وكنا نعمل ونحن نعلم بصعوبة الأمر، ووصلنا لمرحلة صعبة أننا لسنا قادرين على أن نكمل".

وتابع: "صدر قرار غير مسبوق من رئيس الجمهورية بتعديل قانون الجمعيات في مجلس النواب، وطرح حوار مجتمعي تنظمه الحكومة ويشارك فيه الشباب والمجتمع المدني وهذه نقطة يجب أن تحسب لرئيس الجمهورية، وبالفعل أجرينا حوارا مجتمعيا حقيقيا، ووصلنا لإصدار القانون الذي تقدمت به الحكومة وهو 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي.

الدكتور طلعت عبد القوي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الجمعيات الأهلية القانون

الخبر التالى:

"التضامن": تسهيل تلقي الجمعيات للتبرعات بنظام إلكتروني.. والقانون الجديد أتاح مميزات عديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
376

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

430

متعافون اليوم

280770

إجمالي الإصابات

16125

إجمالي الوفيات

210482

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:رحيل أنسي ساويرس.. العصامي الذي أعاد بناء إمبراطوريته مرتين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا