رئيس "الجمعيات الأهلية": قانون الجمعيات الصادر في 2017 ردة على العمل الأهلي

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن قانون 70 لسنة 2017 الخاص بالجمعيات الأهلية، والذي وافق عليه البرلمان السابق، لم يكن عليه توافق، ومَثَّل ردة على العمل الأهلي، وكان هناك احتجاج من المجتمع المدني على القانون، وبناء عليه رُفع الأمر لرئيس الجمهورية في منتدى شباب العالم.

وأضاف عبد القوي خلال ورشة العمل التي نظمتها جمعية السادات بمقر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن قانون الجمعيات: "تم تشكيل لجنة لوضع اللائحة التنفيذية وأنا كنت عضوًا في اللجنة وكنا نعمل ونحن نعلم بصعوبة الأمر، ووصلنا لمرحلة صعبة أننا لسنا قادرين على أن نكمل".

وتابع: "صدر قرار غير مسبوق من رئيس الجمهورية بتعديل قانون الجمعيات في مجلس النواب، وطرح حوار مجتمعي تنظمه الحكومة ويشارك فيه الشباب والمجتمع المدني وهذه نقطة يجب أن تحسب لرئيس الجمهورية، وبالفعل أجرينا حوارا مجتمعيا حقيقيا، ووصلنا لإصدار القانون الذي تقدمت به الحكومة وهو 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم ممارسة العمل الأهلي.