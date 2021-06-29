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البابا تواضروس يلتقي كهنة مارمرقس كليوباترا بدير الأنبا بيشوي

02:38 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
البابا تواضروس يلتقي كهنة مارمرقس كليوباترا بدير الأنبا بيشوي

البابا تواضروس يلتقي كهنة مارمرقس كليوباترا

كتب- مينا غالي:

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني،بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الاثنين، الآباء كهنة كنيسة القديس مار مرقس الرسول بشارع كليوباترا في مصر الجديدة، أثناء قضائهم يومًا روحيًّا دراسيًّا في المكتبة البابوية المركزية في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وألقى قداسته عليهم محاضرتين واحدة صباحية وأخرى مسائية عن "سماوية الحياة الروحية"، وعمل الكاهن في الخدمة الكنسية، كما تخللت اللقاء عدة مناقشات وحوارات حول العمل والخدمة.

البابا تواضروس كهنة مارمرقس كليوباترا دير الأنبا بيشوي

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