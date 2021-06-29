Masrawy logo white

​​​برلماني: إلغاء التعامل بإيصالات الأمانة ضد عملاء الشركات متناهية الصغر

06:00 ص الثلاثاء 29 يونيو 2021
​​​برلماني: إلغاء التعامل بإيصالات الأمانة ضد عملاء الشركات متناهية الصغر

النائب أحمد علي إبراهيم

أعلن النائب أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، إلغاء التعامل بإيصالات الأمانة ضد العملاء كضمان للتمويل من قبل الشركات متناهية الصغر والجمعيات بالجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب في منشور له على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أنه تم مناقشة طلب الإحاطة ضد رئيس هيئة الرقابة المالية في مجلس النواب، بخصوص الممارسات غير القانونية من قبل شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات بمختلف مناطق المرج، بخصوص الفوائد المبالغ فيها والتمويل بدون مشروعات من خلال سماسرة، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد أن تم التفتيش على العديد من الشركات متناهية الصغر، بعد توصية لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر في طلب الإحاطة.

مجلس النواب إيصالات الأمانة الشركات متناهية الصغر

الخبر التالى:

بعد إقراره في البرلمان.. تعرف على أهم تعديلات قانون المحكمة الدستورية

كورونا.. لحظة بلحظة

376

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

430

متعافون اليوم

280770

إجمالي الإصابات

16125

إجمالي الوفيات

210482

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:33 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا