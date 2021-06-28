آخرها "الأنبا شنودة بسوهاج".. أديرة قبطية تقرر إقامة احتفالات بأعياد قديسيها وسط إجراءات احترازية مشددة

كتب- مينا غالى:

أعلن دير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين (الدير الأبيض) بسوهاج، أن احتفالات عيد القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين ستبدأ هذا العام يوم الاثنين 12 يوليو وحتى الاثنين 19 يوليو، وستقتصر على صلوات القداسات فقط إلى جانب زيارة معالم الدير.

وشدد الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير في بيان له، على أنه لن يُسمح بالمبيت بالدير، أو بتواجد البائعين سواء داخل أسوار الدير أو خارجها، مؤكدًا أنه على جميع الحاضرين الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية حرصًا على سلامتهم وسلامة جميع المتواجدين في الدير. وستظل أبواب الدير مفتوحة دائمًا أمام المُصلين.

من جانبه، أكد دير السيدة العذراء البراموس بوادي النطرون، أن الاحتفال بعيد استشهاد القديس الأنبا موسى القوي، والذي يجري بصلاة العشية مساء الأربعاء المقبل الموافق 30 يونيو، والقداس الإلهي صباح الخميس 1 يوليو سيقتصر على مجمع رهبان الدير فقط، مشددًا على عدم قبول أي استثناءات في هذا الأمر.

في سياق متصل، تُختتم اليوم احتفالات دير العذراء بدير الجنادلة للأقباط الأرثوذكس في مركز الغنايم بأسيوط، بعيد العذراء "حالّة الحديد"، والذ استمر خلال الفترة من 13 إلى 28 يونيو الجاري، في الوقت الذي أعلن فيه الأنبا أندراوس، مطران أبوتيج وصدفا والغنايم أنه يوجد بالدير جميع إمكانات الإقامة اليومية وكذلك القداسات والمعمودية، وستكون أتوبيسات الكنيسة في خدمة جميع الزوار الراغبين في أخذ بركة السيدة العذراء.

وأعلنت إيبارشية أسيوط، الاستمرار في إقامة مولد السيدة العذراء بجبل درنكة خلال شهر أغسطس المقبل، مشيرة في بيان لها أنه يستمر حجز غرف الإقامة بالدير حتى 15 يوليو المقبل، موضحة أن الذي لا يقوم بحجز غرف الإقامة في هذه الفترة سيقوم الدير بتسكينها إلى أسرة أخرى حيث أن الذين يطلبون البركة بالمبيت خلال هذه الفترة كثيرون جدًا.

وكان قد أقام دير الملاك ميخائيل بأخميم احتفاله بعيد الملاك ميخائيل، حيث بدأ الدير إقامة صلوات العشية في الفترة من الأحد 13 يونيو وحتي 19 يونيو الجاري بإجراءات احترازية مُشددة".

وشدد الدير عن اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية للحضور نظرا لتزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مع ارتداء الكمامة ومنع التجمعات.