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البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي بدير الأنبا بيشوي.. ويختتم مؤتمر مدربي 1000 معلم

05:55 م الإثنين 28 يونيو 2021
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كتب- مينا غالي:

صلى البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، اليوم الاثنين، في كنيسة التجلي بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، مع المجموعة الأولى من مدربي 1000 معلم كنسي، ختامًا لفعاليات ملتقاهم الذي بدأ منذ 4 أيام في مركز لوجوس.

بدأت فعاليات الملتقى يوم الخميس الماضي وتنتهي بعد ظهر اليوم، وحضره 73 من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من 23 إيبارشية، وهم الذين تميزوا خلال المستويات الثلاثة من مشروع قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب 1000 معلم كنسي.

وركز محتوى الملتقى على مهارات الجانب المعلوماتي الذي يجب أن يتزود بها المدرب في خدمته وتعليمه عن طريق ورش عمل في هذه المهارات، وبعد انتهاء الورش تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة (5 - 6 أفراد) وقاموا بإعداد مشروعات طبقوا فيها ما تدربوا عليه خلال ورش الملتقى.

والتقى قداسته بالمدربين الحاضرين، مساء أمس، وألقى عليهم المحاضرة الختامية للملتقى.

البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي دير الأنبا بيشوي مؤتمر مدربي 1000 معلم

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