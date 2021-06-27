حازم إمام يطالب بسرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الثانية

كتب- نشأت علي:

أكد النائب حازم إمام، عضو مجلس النواب، أهمية نظام التأمين الصحي الذي بدأت الدولة في تنفيذه مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه خطوة مهمة جدًا: "ورغم تأخرنا في تنفيذه إلا أنه أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي نهائيًا"، كما أشاد بالمبادرات الرئاسية في قطاع الصحة مثل حملة 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف عن الفيروسات.

وقال إمام خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة اتفاقية قرض من البنك الدولي لدعم مشروع نظام التأمين الصحي بمبلغ 400 مليون دولار، إن لديه استفسار بشأن تنفيذ مشروع نظام التأمين الصحي بالمرحلة الثانية.

متسائلًا: "أيه المعيار الذي يتم بناء عليه اختيار محافظات المرحلة الثانية، خاصة وأن عدد من النواب يشكون من عدم إدراج محافظاتهم بالمرحلة الأولى؟"، مضيفًا: "الناس في بعض المحافظات مش حاسين بالتأمين الصحي".

وشدد إمام على ضرورة سرعة تطبيق مشروع القانون بالمحافظات، متسائلًا: "هل سيستغرق تطبيق المرحلة الثانية، 8 سنوات مثل المرحلة الأولى أم سيكون هناك إسراع في التنفيذ؟".

وأكد إمام أهمية المتابعة والالتزام من جانب الحكومة بشأن ذلك القرض، لاسيما أنه كان هناك ملاحظات مؤخرًا من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن وقوع مشكلات من جانب الحكومة في الالتزام بتنفيذ القروض وتحقيق أغراضها وحسن استغلالها.

كما شدد على ضرورة الاستغلال الأمثل لمثل هذه القروض الخدمية غير الاستثمارية أو الإنتاجية، حيث تتحمل خزينة الدولة تكلفتها، وهو ما يعني أن المواطن هو من يتحمل أعباءها، ما يتطلب حسن استغلالها.