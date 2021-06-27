رئيس "الصحفيين العرب": نزور غزة لإعلان التضامن مع القضية الفلسطينية

كتب- مينا غالي:

قال مؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، إن الأمانة العامة للاتحاد ناقشت خلال اجتماعها الطاريء، قضية العدوان على غزة ووضع الصحفيين الفلسطينين.

وأوضح اللامي، في تصريحات له، على هامش انعقاد اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، أنه ضمن القرارات التي اتخذتها الأمانة العامة تنظيم زيارة إلى غزة، وإقامة موتمر للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مقر الجامعة العربية؛ وذلك لإعلان التضامن مع القضية الفلسطينية.​