وزير النقل: خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثاني للمترو قريبا

كتب- أسامة علي:

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إنه سيكون هناك خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثاني بمترو الأنفاق.

وأضاف الوزير خلال تفقده سير العمل وحركة مسير القطارات بالخط الثالث للمترو "العتبة - عدلي منصور"، إن الخط الثالث المترو يقدم خدمة أوروبية لجميع الركاب.

وشهد وزير النقل، تسليم شركة RATP الفرنسية العالمية، إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث رسمياً اليوم، بتكلفة وصلت إلى 1.138 مليار يورو.

وكانت الشركة الفرنسية، قد اختارت مسمى جديدة للخط الثالث وهو "الخط الثالث الأخضر"، تحت عبارة "أهلا بكم في الخط 3 الأخضر" Welcome To Green Line 3، وعلّقت الشركة منشورات إرشادية ولوحات تعريفية بالخط الثالث للمترو، إلى جانب مواعيد العمل داخل محطات وقطارات الخط الثالث، حيث ستقوم الشركة بإدارة وتشغيل وصيانة مترو أنفاق الخط الثالث "العتبة - عدلي منصور"، بتكلفة وصلت إلى 1.138 مليار يورو، ولمدة 15 عاما.