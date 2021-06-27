التطوير بـ750 مليون دولار.. وزير النقل: "خايف أصحى ألاقي الخط الأول مش شغال"​

كتب- أسامة علي:

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن خطة تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق.

وقال الوزير، خلال مؤتمر تسليم إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة RATIP الفرنسية، إن تطوير الخط الأول كان مقتصرا على القطارات فقط، لكن أنظمة التشغيل لم تتغير، مضيفا: خايف أصحى الصبح ألاقي الخط الأول واقف مش شغال سواء القطارات أو الأنظمة التشغيل".

وأوضح وزير النقل أنه تم إجراء خطة عاجلة لتطويرة الخط الأول، بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية وبنك الأعمار الأوربي بفوائد ميسرة وفترات سداد طويلة، مؤكدا أن التكلفة المبدئية للتطوير تصل إلى ٧٥٠ مليون دولار لتجديد الخط الأول.

وتابع: "نتعاقد مع شركة اليستون الفرنسية على توريد ٥٥ قطارا للخط الأول، والخط الأول يضم الآن ٧٥ قطارا، منها ٤٥ عاملة، والباقي محتاج تطوير، وسيتم رفع وتأهيل ٢٣ قطارا وتكييفها لنرتقي بالخدمة".