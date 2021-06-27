مدير تطوير العشوائيات: أهالي ماسبيرو هيسكنوا في أبراج بـ1200 جنيه.. وهدم عمارات الكورنيش (حوار)

حوار- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

كشف المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، تفاصيل مستجدات أعمال الصندوق في مختلف المحافظات، وتطورات الأعمال في إزالة المناطق الخطرة والعشوائية.

كما كشف صديق في حوار لـ"مصراوي"، موعد الانتهاء من الأبراج السكنية في منطقة مثلث ماسبيرو وتفاصيل نظام التسكين للأهالي الراغبين في العودة للمثلث بعد التطوير، وأيضًا مخطط تطوير منطقة القاهرة التاريخية ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن.

- بداية ما هي تصنيفات المناطق العشوائية في مصر؟

توجد 3 تصنيفات رئيسية للمناطق العشوائية على مستوى الجمهورية وهي غير الآمنة، وغير المخططة، والأسواق العشوائية، وكل تصنيف داخله تصنيف آخر، فالغير آمنة تقسم لـ 4 درجات أولها خطورة داهمة تشكل خطرًا على حياة المواطنين، والثانية السكن غير الملائم، والثالثة هي الخطر على الصحة مثل المناطق الملوثة صناعيًا أو أسفل أبراج الضغط العالي، والدرجة الرابعة هي الحيازة غير الآمنة بمعنى عدم استقرار الملكية أو أن الأرض ليست ملكًا له.

- ماذا عن خريطة المناطق غير الآمنة؟

تم وضع خريطة للمناطق غير الآمنة وجرى إدخال التعديلات عليها لتواكب تطورات الأوضاع، وتم وضع خريطة قومية عام 2016 أظهرت وجود 357 منطقة تشمل 200 ألف وحدة سكنية غير آمنة على مستوى الجمهورية، وزاد العدد اليوم إلى 240 ألف وحدة رغم أنها نفس المناطق، وجاء ذلك نتيجة التوسعات في المناطق المقامة والتي يجري العمل بها، مثل تطوير منطقة سور مجرى العيون بدأ العمل بها في منطقة عشش أبوالسعود وتشمل 570 وحدة فقط، وجاءت تكليفات بتطوير المنطقة كلها وظهر وجود 2000 وحدة سكنية بخلاف مصانع الجلود التي تم نقلها للروبيكي، و1000 من بين سكان هذه الوحدات اختار الذهاب إلى مدينة بدر و1000 أخرى انتقلت للأسمرات.

- كم تبلغ فاتورة القضاء على المناطق غير الآمنة؟

فاتورة القضاء على المناطق غير الآمنة حدث بها تغيير في الرقم من 17 مليار جنيه وصولا لـ 40 مليار جنيه حاليًا بسبب وجود اختلافات في نسب التنفيذ والمساحات، وتم دفع 32 مليار جنيه من أصل الـ 40 مليار جنيه، وهناك الكثير من المشروعات التي سيتم افتتاحها قريبا تمثل باقي قيمة الـ 8 مليارات جنيه.

- ما تكلفة تطوير المناطق غير المخططة؟

مصر يوجد بها 227 مدينة -بخلاف القرى- على مستوى المحافظات بمساحة 417 ألف فدان بينهم من 152 لـ 160 ألف فدان غير مخطط بنسبة 40% من إجمالي مساحة المدن المصرية غير مخططة، وهي مناطق ظهرت في غفلة دون تخطيط أو اشتراطات أو تراخيص، هو بمثابة نمو عشوائي آمن ولكنه غير مخطط وينقصه شبكات طرق وإنارة وصرف صحي ومناطق خدمات، ولا يمكن هدم هذه المناطق لأنها تمثل 22 مليون مواطن، ونعمل على تحسين جودة حياة المواطنين داخل هذه المناطق، وتبلغ تكلفة تطوير هذه المناطق 318 مليار جنيه يتم تنفيذها وفق خطة حتى 2030 ويتم تنفيذها في الوقت الحالي.

- ما عدد الأسواق العشوائية وتكلفة تطويرها؟

يوجد على مستوى الدولة 1105 أسواق عشوائية تشمل 306 آلاف وحدة نشاط، ولها تصنيفات زمنية واستخدام، هل هي أسواق يومية أم أسبوعيةأم سنوية، وهل هي أنشطة حرفية أو مهنية أم غذائية أم مختلطة.

نجد محافظة القاهرة بها 134 سوقا، والإسكندرية 83، والجيزة 84، والشرقية 55، وسوهاج 72 والمنيا 69، وهذه الأسواق سيتم إزالتها بشكل كامل من أجل إنشاء أسواق حضارية متميزة بدلا منها مع مراعاة القرب الواضح من مكان السوق الأصلي، وتكلفة تطويرها ستكون في حدود 44 مليار جنيه وفقا لأسعار اليوم.

- ما هي أكثر محافظة بها عشوائيات؟

محافظة القاهرة بالطبع، بها 60 منطقة غير آمنة تشمل 64 ألف وحدة، إضافة إلى مساحة 19 ألف فدان غير مخططة، يليها محافظة الإسكندرية 17 ألف فدان، والجيزة 14 ألف فدان غير مخططة.

- ما إجمالي عدد السكان الذين تم نقلهم من المناطق العشوائية بمختلف تصنيفاتها؟

خلال شهرين سيتم إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة، وهذا يعني 1.5 مليون مواطن تم تأمين حياتهم وإزالة الخطورة التي تهددها، وليس بالضرورة أن يكون تم نقله لمكان آخر، لأن الحكومة لديها استراتيجيات مختلفة بالنسبة للمناطق غير الآمنة، وعلى سبيل المثال خط الضغط العالي بين القاهرة والقليوبية يوجد نحو 12 ألف أسرة في منطقة الخطر، لم ننقل الناس وتم نقل خط الضغط العالي ودفنه، وتكلفته كانت مقدرة بـ 2.6 مليار جنيه لنقل الخط، وتم تخفيض الرقم مع وزارة الكهرباء حتى 750 مليون جنيه وجرى تنفيذ المشروع، كما توجد مناطق في نويبع تم إنشاء سدود وبحيرات لتأمينها.

- ما عدد المناطق التي يستهدفها مشروع تطوير القاهرة التاريخية وتفاصيله؟

في القاهرة دخل على الصندوق مهام جديدة تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالنسبة لتطوير القاهرة التاريخية سيتم البدء بـ 5 مناطق وهي: باب زويلة شرق وغرب، ومنطقة الحسين، وحارة الروم، ومنطقة الحاكم، بمساحة من 10 لـ 14 فدان، وبمجرد إعلان المبادرة تطرق إلى الناس تكرار ماحدث في مثلث ماسبيرو من هدم كامل ونقل السكان، وهو أمر خاطئ لأن الناس في القاهرة التاريخية جزء من تاريخ المكان.ولإعادة القاهرة التاريخية إلى رونقها سيتم نقل أي تعديات كورش تصليح السيارات والدوكو وغيرها، مينفعش ورشة نجارة تبقى موجودة أو مصنع لحلل الألومنيوم، ولكن سيتم ترسيخ الحرف اليدوية كالخيامية والأنتيكات والصناعات اليدوية، والنحاس، وإقامة محال مناسبة للصنايعية بدلا من الخيام أو المباني غير اللائقة.

وجدنا أشياء غير مقبولة ناس مربية حيوانات وتعديات على الآثار بمنطقة الحاكم ومسجد باب زويلة، وظهرت مباني حديثة وسط العمران الإسلامي، سيتم تجديد الواجهات لها على الطابع الإسلامي على حساب الدولة وبدأنا العمل بالفعل في ذلك.من بين هذه الأمور أشياء مرخصة وتعديات، وقولا واحدا: إن كان حد عايش في بيت وخرج منه هيخرج على بيت تاني، في مناطق فاضية وخرابات سيتم استغلالها، ويوجد بعض المحال والورش سيتم نقله ويجرى بناء مجمع حرفي في منشأة ناصر لنقلهم إليه.

- هل هناك مناطق أخرى بخلاف الـ 5 السابقين؟

توجد مناطق أخرى سيتم تطويرها مثل الخطابة وعرب اليسار والسكاكيني وسوق السلاح ويتم دراسة هذا في الوقت الحالي حتى يبدأ العمل بها عقب الانتهاء من الـ 5 مناطق الأولى مباشرة.

ما آخر ما وصلت إليه أعمال إنشاء الأبراج السكنية لأهالي ماسبيرو الراغبين في العودة؟

لم يحدث تأخر في الجدول الزمني، ولكن بدأ العمل بالمشروع متأخرا 6 أشهر لإتمام خروج السكان لوجود مشكلات متعلقة بالمواريث والتظلمات، وتم صرف إيجار شهري لجميع الأهالي الراغبين في العودة للمثلث بعد التطوير، في البداية تم صرف قيمة إيجارية لمدة 3 سنوات تنتهي الشهر الجاري، وتم صرف إيجارات جديدة حتى نهاية 2021، بإجمالي 40 مليون جنيه منذ بدء الأعمال.

- كيف سيتم التعامل في نظام التسكين للأهالي الراغبين في العودة للمنطقة بعد تطويرها؟

كل شخص وقع على تفاصيل نظام عودته للمنطقة، وأغلب الأسر تريد العودة بنظام التمليك وليس الإيجار، ونحو 20% سيعودون بنظام التمليك السريع والباقي بنظام التمليك طويل الأمد.

- ما الفارق بين أنظمة التمليك؟

رغبة العودة كان لها 3 خيارات: الأول نظام الإيجار والقيمة الإيجارية ستتراوح من 600 لـ 1200 جنيه طبقا للتعويض الذي حصل عليه الشخص، ومنحنا تعويضا ماديا بقيمة 60 ألف جنيه عن الغرفة الواحدة ودعما إضافيا 40 ألف جنيه على قيمة الشقة بالنسبة للساكن وليس المالك.

- ماذا عن مساحات الوحدات الجديدة والفرق بين نظامي التمليك؟

يوجد غرفتين وصالة و3 غرف وصالة، ونظام التمليك طويل الأمد يتم حساب الشقة القديمة الصغيرة بـ 360 ألف جنيه والكبيرة بـ 470 ألف جنيه كتعويض، وتم اعتبار هذه الأموال مقدم الشقة الجديدة ويتم السداد بفائدة 5% على 20 سنة، ونظام التمليك السريع تم حساب الشقة الصغيرة بـ 600 ألف جنيه والكبيرة بـ 750 ألف جنيه بنظام التقسيط السريع، والفارق بين النظامين أن الإيجار التمليكي طويل الأمد لا يحق فيه للمواطن التصرف في الوحدة قبل 20 سنة، والآخر السريع يمكنه التصرف فيها فور سداد كامل ثمن الشقة.

- ما قيمة شراء أملاك الشركتين الكويتيتين وإجمالي المساحة؟

قيمة شراء حصة الشركتين الكويتيتين بلغت 1.3 مليار جنيه نظير شراء مساحة أرض قدرها حوالي 25 ألف مرت مربع في منطقة المثلث الخالية في الوقت الحالي، وهيئة المجتمعات العمرانية هي من قام بالشراء وستقوم باستغلالها وفقا للمخطط التفصيلي الموضوع والمعتمد لتطوير المثلث.

- هل هناك ملاك آخرين لم يقوموا بالبيع؟

الشركة القابضة للتشييد والبناء كان لها أرض على شارع الجلاء وتم إنهاء التعاقد معها، وشركة ماسبيرو تابعة للبنك الأهلي وبنك مصر في طريق توقيع العقود، ويوجد أملاك للجانب السعودي لم يتم تحديد موقفهم بعد.

- ما مصير عمارات الكورنيش وكيف سيتم التعامل معها؟

عقارات كورنيش النيل ضمن مخطط التطوير ولكن ليس في مرحلته الأولى التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي، ولحسم الجدل قرار إعادة التخطيط للمنطقة شمل الكورنيش وشارع الجلاء وشارع 26 يوليو وكل ما يقع في هذا النطاق ضمن مخطط التطوير، باستثناء مبنى وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون ومبنى القنصلية الإيطالية ومسجد أبوالعلا وفندق هيلتون رمسيس ومتحف المركبات.

العمارات الموجودة على الكورنيش ستكون مشوهة للمنطقة بعد تطويرها، والناس اللي ساكنة في العمارات دي هتسكن بردوا في عمارات على النيل بس ورا شوية.

- كيف سيتم التعامل معهم؟

ندرس في الوقت الحالي آليات التعامل معهم ولكن بشكل عام هنشوف الشقة اللي ساكن فيها "السكان" ونقدر قيمتها على سبيل المثال بـ 5 ملايين جنيه 2 مليون جنيه للساكن و3 ملايين للمالك، طيب لو عايز شقة في الأبراج الجديدة حسب القيمة السوقية له أن يعتبر الـ 2 مليون جنيه مقدم للشقة على أن يسدد باقي ثمنها بنظام الأقساط، أو تعتبر الـ 2 مليون جنيه وديعة قسط الشقة "الإيجار"، ولا عايز تاخد الفلوس، في النهاية بنصرف مليارات كثيرة على تطوير العشوائيات.

- ما إجمالي المناطق ضمن مخطط تطوير عواصم المحافظات والمدن؟

هذه المبادرة تم إطلاقها بعد اتهام الحكومة بالتركيز على تطوير العشوائيات وإهمال باقي الفئات المجتمعية، كما كانت توجد أراضي كثيرة تابعة للدولة مهدرة أو تم التعدي عليها، ولذلك تم التفكير في إنشاء مناطق متميزة داخل المدن القائمة بالفعل نفسها لتوفير السكن بمختلف أنواعه بعيدا عن الذهاب للمدن الجديدة، والمشروع يتضمن كل أنواع العمران، عشوائيات ومتوسط وفوق المتوسط واستثماري.

المشكلة الأولى كانت في إيجاد الأراضي وأرسلنا لكل الجهات وتلقينا اقتراحات بنحو 6900 قطعة أرض وبعد تنقيحها تم التوافق على الإقامة وفق مرحلتين الأولى تم انتقاء 32 قطعة أرض في 13 محافظة لبناء 110 آلاف وحدة سكنية مختلفة الأنواع والدرجات، والتكلفة لها من 70 لـ 80 مليار جنيه، وفي بعض المشروعات وصلنا لـ 20% من نسب التنفيذ على أرض الواقع.

المشروع كله عبارة عن 500 ألف وحدة مستهدفة بتكلفة لن تقل عن 300 مليار جنيه تشمل مناطق سكنية وخدمية متكاملة، وبدأنا التنفيذ في 13 محافظة بالفعل.

- ما تفاصيل مشروع سكن الزرايب "زهور 15 مايو"؟

إجمالي الوحدات المنفذة 1008 وحدات ولكن الأسر عددها نحو 720 أسرة، ونسبة التنفيذ تبلغ 95% وفي خلال شهر سيتم إنهاء المشروع بالكامل، كما تم إنشاء مدرسة ووحدة صحية ومناطق لفرز القمامة لتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة.

- ما مخطط تطوير حي منشأة ناصر؟

منشأة ناصر كان لها مخطط تطوير شامل وتوجد رؤية خاصة بها، ويتم إنشاء مركز حرفي حاليا لنقل ورش ومحال القاهرة التاريخية، ويتم تعديل مخططها بشكل مستمر نظرا لطبيعة أرضها الصعبة، ولكن بشكل عام يوجد مخطط خلال 10 سنوات لتغيير شكل منشأة ناصر بالكامل.