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"الغزل والنسيج": لا مساس بحقوق العمال النقدية أو العينية بشركات "ستيا والأهلية والمحمودية"

03:14 م السبت 26 يونيو 2021
"الغزل والنسيج": لا مساس بحقوق العمال النقدية أو العينية بشركات "ستيا والأهلية والمحمودية"

لقاءات بين رئيس النقابة العامة واللجان النقابية

كتب يوسف عفيفي:

قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن حقوق 5000 عامل بشركات ستيا للأصواف، والأهلية للغزل بالإسكندرية، والمحمودية للغزل بالبحيرة، مصانة ولا مساس بحقوق العمال النقدية أو العينية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال لقاءات اليوم السبت، بين رئيس النقابة العامة واللجان النقابية بالشركات المذكورة بحضور ايهاب البلبيسي وشعبان عطية عضوي مجلس إدارة "النقابة العامة".

يأتي ذلك تزامناً مع خطة وزارة قطاع الأعمال في عملية دمج الشركات خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن هذه الحقوق مصانة بقرارات أيضا من الجمعيات العمومية.

جدير بالذكر، أن خطة التطوير التي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال العام ، ترتكز –حسب رؤية الوزارة- على إنشاء كيانات قوية من خلال دمج 32 شركة قطن وغزل ونسيج ليصبح عددها 9 شركات فقط، مع تعيين أعضاء منتدبين جدد للكيانات الجديدة بهدف تحسين أداء الإدارات، مع الاستعانة بفريق تسويق بالتعاون مع وكلاء عالمين لتسويق منتجات الشركات لاستغلال جميع منتجاتها.

الغزل والنسيج نقابة الغزل والنسيج حقوق العمال النقدية ستيا الأهلية للغزل

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