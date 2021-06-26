نقل وترميم وبناء حديث.. رئيس تطوير العشوائيات يكشف طرق التعامل مع القاهرة التاريخية



كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

كشف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، تفاصيل مخطط تطوير منطقة القاهرة التاريخية بمحافظة القاهرة.

وقال صديق، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، إن الصندوق في منطقة القاهرة التاريخية تحمل تكليفات جديدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع: بالنسبة لتطوير القاهرة التاريخية سيتم البدء بـ 5 مناطق وهي: باب زويلة شرق وغرب، ومنطقة الحسين، وحارة الروم، ومنطقة الحاكم، بمساحة من 10 لـ 14 فدانا.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أنه بمجرد إعلان المبادرة تطرق إلى الناس تكرار ما حدث في مثلث ماسبيرو من هدم كامل ونقل السكان، وهو أمر خاطئ لأن الناس في القاهرة التاريخية جزء من تاريخ المكان ولا يمكن الاستغناء عنهم.

وواص صديق: ولإعادة القاهرة التاريخية إلى رونقها سيتم نقل أي تعديات كورش تصليح السيارات والنجارة والدوكو وغيرها، مينفعش ورشة نجارة تبقى موجودة أو مصنع لحلل الألومنيوم، ولكن سيتم ترسيخ الحرف اليدوية كالخيامية والأنتيكات والصناعات اليدوية، والنحاس، وإقامة محال مناسبة للصنايعية بدلا من الخيام أو المباني غير اللائقة".

وأكد: وجدنا أشياء غير مقبولة في هذه المنطقة التاريخية الهامة، ناس مربية حيوانات وتعديات على الآثار بمنطقة الحاكم ومسجد باب زويلة، وظهرت مباني حديثة وسط العمران الإسلامي، وسيتم تجديد الواجهات لها على الطابع الإسلامي على حساب الدولة وبدأنا العمل بالفعل في ذلك.

وجدد المهندس خالد صديق التأكيد على مصير السكان، بقوله: قولا واحدا.. إن كان حد عايش في بيت وخرج منه هيخرج على بيت تاني، في مناطق فاضية وخرابات سيتم استغلالها، ويوجد بعض المحال والورش سيتم نقلها ويجرى بناء مجمع حرفي في منشأة ناصر لنقلهم إليه.

وحول ما إذا كانت توجد مناطق أخرى للتطوير داخل القاهرة التاريخية، أوضح: توجد مناطق أخرى سيتم تطويرها مثل الخطابة وعرب اليسار والسكاكيني وسوق السلاح ويتم دراسة هذا في الوقت الحالي حتى يبدأ العمل بها عقب الانتهاء من الـ 5 مناطق الأولى مباشرة.