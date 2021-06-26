الجيزة: "مشروعك" وفر 18 ألف فرصة عمل وقدم قروضا بمليار جنيه



كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنفيذ ٤٠٣١ مشروعا بقيمة إجمالية قدرها مليارا و٥٠ مليون جنيه ضمن مبادرة برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وأكد المحافظ، أن تلك المشروعات ساهمت في توفير أكثر من ١٨ ألفا و ٥٨٣ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة وهي تمثل حجم الإنجازات التي تمت منذ بداية المبادرة وحتى الشهر الحالي وذلك في اطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الجيزة.

وأوضح راشد، أن مبادرة مشروعك تهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ، إلى أن العام المالي الحالي شهد نجاحا كبيرا للمبادرة حيث تم تنفيذ ٥٥١ مشروعا خلال الفترة من ٣٠ /٦/٢٠٢٠ وحتى ٢٠/٦/٢٠٢١ بقيمة تخطت ١٧٥ مليون جنية ساهمت في توفير ٣٥٦٥ فرصة عمل للشباب بالمراكز والقرى والأحياء.

وأكد راشد، أن المبادرة تخدم جميع المجالات سواء إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو خدمية أو تجارية وغيرها من أفاق العمل المتاح للشباب إقامتها لافتاً إلى أن أى فكرة يتقدم به الشباب يتم مساعدتهم فى دراسة الجدوى والتدريب والتأهيل والتمويل ومتابعتهم أثناء تنفيذ مشروعاتهم.

ووجه محافظ الجيزة، بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهاً بضرورة الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التى يحتاجها المشروع متمثلة فى دراسات جدوى وفرص التدريب الفنى والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التى يقدمها.

ونوه إلى أن قرى مراكز الصف وأطفيح والعياط وأوسيم ومنشأة القناطر والواحات البحرية وأبو النمرس والحوامدية وكرداسة كان لها نصيب كبير من المشروعات منذ بدء المبادرة حيث تم تنفيذ ١٨٩٤ مشروع بقيمة ٤٣٨ مليون جنية ساهمت في توفير ٨٥٤٣ فرصه عمل للشباب .