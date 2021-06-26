"الزراعة": الإرشاد يقدم الدعم الفني للمزارعين في 4 محافظات

​​كتب- أحمد مسعد:

يواصل قطاع الإرشاد الزراعي، برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشاطه المكثف من خلال الإدارتين المركزيتين للبساتين والمحاصيل والإرشاد الزراعي، لتقديم الدعم الفني للمزارعين، في المحافظات المختلفة، تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التواصل مع المزارعين في الحقول لنقل التوصيات الفنية والممارسات السليمة اليهم.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، إنه تم المرور على زمام الجمعية الزراعية بناحية كوم زيادة مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، من خلال لجنة مشتركة ممثل فيها الإدارة والمعاهد البحثية المعنية، حيث تم تفقد مساحات الموز بالزمام والتي تروى بالتنقيط والرد على استفسارات المزارعين في هذا الشأن.​