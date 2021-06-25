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حدث في 8 ساعات| ارتفاع في درجات الحرارة.. وهؤلاء الطلاب معفيون من المصروفات المدرسية

07:48 م الجمعة 25 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات| ارتفاع في درجات الحرارة.. وهؤلاء الطلاب معفيون من المصروفات المدرسية

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها توجيه وزيرة الصحة باستحداث 3 تخصصات ببرنامج الزمالة المصرية، الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت، الأوقاف تفتح 8 مساجد جديدة في 5 محافظات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

المدارس الثانوية الفنية للتمريض وزارة الصحة ذوي الاحتياجات الخاصة طارق شوقي المدارس مصروفات المدارس قطع المياه وزارة الأوقاف درجات الحرارة الطقس

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