جمارك مطار القاهرة تضبط عاملين يهربان هواتف محمولة

كتب- محمد عبيد:

أحبط رجال الأمن الجمركي بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، أخفاها موظفين بالمطار داخل إحدى السيارات على أرض المهبط لتهريبها عقب انتهاء فترة عملهما داخل أرض المهبط، وتم ضبطهما أثناء تهريب المجموعة الأولى على جسدهما وضبط المجموعة الثانية داخل أرض المهبط.

أثناء قيام رجال الأمن الجمركي بالإشراف على حركة الدخول والخروج على باب الزيرو، الخاص بدخول وخروج الموظفين العاملين بمطار القاهرة الدولي، اشتبه مصطفى أبوالوفا في اثنين من موظفي المطار أثناء خروجهما من باب الزيرو رغم عدم حملهما لأية حقائب، وبالعرض على فكيه حامد مدير إدارة الأمن الجمركي بمطار القاهرة، قرر تشكيل لجنة من مفتشي الأمن الجمركي لتفتيشهما ذاتيا، وتبين وجود 57 هاتفا محمولا ماركة آيفون مخبأة على جسم الموظفين.

وأثناء تحرير المحضر وردت إخبارية سرية، تفيد بوجود عدد آخر من الهواتف أخفاها الموظفين المضبوطين بإحدى السيارات بالمهبط لحين تهريبها الكمية الأولى، تم تكليف أحمد سيد وتوني فكري وأحمد مجاهد بضبط الكمية، وتبين وجود مجموعة ثانية تضم 57 هاتفا محمولا ماركة آيفون.

قرر عبدالعال نعمان مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.