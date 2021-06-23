إهمال وتقصير.. وزير النقل: عقوبات مغلظة لكمسارية سمحوا لركاب بدخول المحطة دون تذاكر

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الأربعاء، محطة مصر للسكك الحديدية؛ لمتابعة انتظام حركة القطارات، وسير العمل بالمحطة ومتابعة مستويات الخدمات المقدمة لجمهور الركاب وانضباط العاملين بالمحطة.

وتجول الوزير بالساحة الخارجية وأرصفة المحطة وشبابيك التذاكر، ولاحظ دخول عدد من الركاب بدون تذاكر للمحطة، وشكا البعض من عدم قيام الكمسارية بإحدى رحلات خط القاهرة/ كفر الشيخ، بتحصيل التذاكر من الركاب، مؤكدًا أن السماح بدخول الركاب دون تذاكر، وعدم تحصيل قيمة التذكرة يعد نوعًا من الإهمال والتقصير والتخاذل في حق هيئة السكة الحديد، وفي حق الشعب المصري الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي المهم.

ووجه الوزير بتحويل كافة المتسببين في الحالتين للتحقيق الفوري وتغليظ العقوبات، مشيرًا إلى أنه لا مكان لمتخاذلٍ أو مقصرٍ، ويجب أن يكون التطهير مواكبًا لما يتم تنفيذه من مخططات ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها.

وشدد على ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة بدون بدون تذكرة، وحوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة؛ لاستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك ضرورة الإسراع في تركيب البوابات الإلكترونية بمحطات السكة الحديد، والخاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق؛ لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، وحيث سيتم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية، وهي محطات: (مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- وسيدي جابر).

وشدد الوزير على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على:

- انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط.

- المحافظة على نظافة المحطات والقطارات.

- عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.

- انتشار كل القيادات بمواقع التشغيل.

- إجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية.

- ضروة تأدية كل موظف بالسكة الحديد المهام الموكلة إليه بأعلى درجات الانضباط.

مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد عددًا كبيرًا من الجولات المفاجئة لكافة قطاعات السكة الحديد؛ لمتابعة انتظام العمل على مدار 24 ساعة.

وأكد الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تصعيد عدد كبير من الكوادر الشابة في مناصب قيادية بالهيئة بعد تأهيلهم التأهيل المناسب.

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