Masrawy logo white

القابضة للمطارات: انخفاض الرحلات لأكثر من النصف بين 2019 و 2020 بسبب كورونا

06:06 م الأربعاء 23 يونيو 2021
القابضة للمطارات: انخفاض الرحلات لأكثر من النصف بين 2019 و 2020 بسبب كورونا

محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والمل

كتب - محمد عبيد:

أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس القابضة للمطارات، أنه تم نقل ١٠ ملايين راكب على متن ٨٨ ألف رحلة، في الفترة من أبريل إلى يونيو عام ٢٠١٩، وانخفضت هذه النسبة بسبب كورونا في نفس الفترة عام ٢٠٢٠، ليصل عدد الرحلات إلى ٢٣ ألف، نقلت ٣٩٠ ألف راكب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الطيران المدني، الأربعاء، عقب جولة بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها داخل صالات السفر والوصول.

وأضاف محروس، أنه تم نقل ١١ مليون راكب على متن ٩٤ ألف رحلة، وذلك خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر ٢٠١٩ وفي نفس الفترة من عام ٢٠٢٠، تم نقل ٢ مليون راكب على متن ٢٧ ألف رحلة.

وخلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر ٢٠١٩، تم نقل ٩ ملايين و٥٠٠ ألف راكب على متن ٨٧ ألف رحلة، خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٠، تم نقل ٣ ملايين راكب على متن ٣٧ ألف رحلة.

القابضة للمطارات محمد سعيد محروس الرحلات الجوية فيروس كورونا

الخبر التالى:

سفير الدومينيكان للإمام الأكبر: حريصون على الاستفادة من الخبرات العملية للأزهر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر.. السويد 1 - 0 بولندا.. سلوفاكيا 0- 2 إسبانيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا