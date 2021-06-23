"الريف الجديد": تفعيل مبادرة لتحفيز زراعة "دوار الشمس" في المغرة وغرب المنيا

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، في بيان لها، اليوم الأربعاء، تفعيل مبادرة لتحفيز المنتفعين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان في منطقتي المغرة وغرب غرب المنيا، لزراعة محصول دوار الشمس.

يأتي ذلك في إطار دعم ومساندة شركة "تنمية الريف المصري الجديد" للمنتفعين بأراضي مشروع الـ١.٥ مليون فدان، واتساقًا مع توجهات الدولة بشأن سد الفجوة الغذائية للمحاصيل الزيتية، وتدعيمًا لمبادرة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن التعاقد مع المزارعين لزراعة محصول دوار الشمس من خلال عقود زراعات تعاقدية.

تمتد المبادرة خلال الفترة من ١٥-٧-٢٠٢١ حتى ٢١-٨-٢٠٢١ بمنطقة المغرة، وخلال الفترة من ١-٨-٢٠٢١ وحتى ٧-٩-٢٠٢١ بمنطقة غرب غرب المنيا، بالتعاون مع الأجهزة والإدارات المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال البيان إن المبادرة تتضمن عددًا من الالتزامات والضوابط؛ من بينها أنه يتعين على الراغبين في الاشتراك بالمبادرة الالتزام بزراعة مساحة (٤) أفدنة على الأقل (أو مضاعفتها) خلال الفترة المشار إليها، وكذلك التسجيل لدى شركة تنمية الريف المصري الجديد خلال أسبوع من تاريخه، بالإضافة إلى توقيع صيغة التعاقد مع مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى (سعر التوريد ٨٥٠٠ جنيه للطن)، وطبقًا لاشتراطات التعاقد.

وتقدم شركة تنمية الريف المصري الجديد للمشاركين في المبادرة عددًا من التيسيرات؛ يأتي في مقدمتها توفير التقاوي والمخصبات الزراعية الورقية للمساحة المتعاقد عليها مجاناً، وتوفير الإرشاد الزراعي بصفة أسبوعية خلال فترات الزراعة والنمو وجمع المحصول، بالتعاون مع مركز الزراعات التعاقدية، فضلاً عن توفير عدد (٣) شكائر سماد نترات النشادر للفدان بسعر مدعم، يتم تسليمها للمنتفع بمجرد سداد قيمتها، إلى جانب التنسيق مع معهد وقاية النبات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بشأن توفير طرود نحل العسل بالأعداد اللازمة؛ للمساعدة على إتمام عملية التلقيح خلال فترة التزهير.