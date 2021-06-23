Masrawy logo white

المستشار محمود فوزي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

02:32 م الأربعاء 23 يونيو 2021
المستشار محمود فوزي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

المستشار محمود فوزي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لتن

كتب- مينا غالي:
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تعيين المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمينا عاما للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ندبا كليا من مجلس الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، صباح اليوم الأربعاء، وتم توجيه الشكر لمجلس الدولة لتعاونه ودعمه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر؛ أن وجود المستشار محمود فوزي، في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إضافة قوية، نظرا لتمتعه بخبرات طويلة.

الأعلى للإعلام محمود فوزي كرم جبر مجلس الدولة

الخبر التالى:

القصير خلال لقائه رئيس "أمات الدواجن" السعودية: الحكومة تسعى لإزالة العقبات أمام الاستثمار

كورونا.. لحظة بلحظة

498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا