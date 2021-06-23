الاستفادة من الموارد المتاحة.. نائب وزير الإسكان يتفقد خدمات مياه الشرب والصرف بالإسكندرية

كتب- محمد عبدالناصر:

زار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، لمحافظة الإسكندرية، تفقد خلالها موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي القائمة، والمشروعات المستقبلية المخطط تنفيذها بالمحافظة، ومتابعة دراسات تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة بالمحافظة من ترع ومصارف، ودراسات نقل مياه الصرف المعالجة إلي مشروع محطة معالجة الصرف الزراعي بالحمام جنوب الضبعة بطاقة 6.5 مليون م3/يوم، وذلك لإعادة استخدام المياه المُعالجة في مشروع الدلتا الجديدة.

وشارك نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، فى ورشة عمل لدراسة الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالمحافظة، ومنها المشروع المُقترح للاستفادة من مياه ترعة راكتا ومصرف العميا، وذلك بحضور الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري السابق، كمنسق عام واستشاري للمشروع، ومسئولي قطاع المرافق بوزارة الإسكان، وممثلي وزارة الموارد المائية والري، وممثلي جھاز شئون البيئة.

وخلال ورشة العمل، استعرض استشاري مشروع الاستفادة من مياه ترعة راكتا ومصرف العميا، البيانات الأساسية لترعة راكتا، والاحتياجات المائية للمصانع من الترعة، وكذا البيانات الأساسية عن مصرف العميا، وبيانات المصانع ومحطات المعالجة التي تقوم بصرف السيب النهائي على المصرف، بالإضافة إلى عرض البيانات الأساسية عن محطة مياه المعمورة، ومناطق خدمتها، والتوسعات المستقبلية المخطط إقامتها بشرق الإسكندرية.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، موقف خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية، وموقف محطات المعالجة القائمة، ومجهودات الشركة في أعمال التشغيل والصيانة للمحطات والشبكات، والمشروعات المستقبلية المخطط تنفيذها بالشركة للتغلب علي جميع نقاط التلوث البيئي بالإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية بالمحافظة.

وقام الدكتور سيد إسماعيل، بزيارة ميدانية لمجموعة من المجاري المائية بمحافظة الإسكندرية، حيث بدأت الزيارة بنقطة مأخذ ترعة راكتا من ترعة المحمودية، ثم المرور على مسار الترعة وصولاً إلى نقطة التقاء مصرف العميا بترعة راكتا، وكذا محطة رفع الطابية والتي تقوم برفع مياه مصرف العميا إلي خليج أبو قير، وانتهت الزيارة بوضع رؤية وتصور واضح بمقترح الاستفادة من قرابة مليون م3/يوم من مياه مصرف العميا (أبو قير)، للاستفادة منها وتوجيهها إلى محطة الحمام لإعادة الاستخدام في مشروع الدلتا الجديدة.

وتقدم نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بالشكر لجميع الحضور على المجهود المبذول، مشيداً بالمنهجية المُتبعة والحلول المقترحة للاستفادة من الموارد المائية المتاحة بمحافظة الإسكندرية.