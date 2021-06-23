بـ25 جنيهًا.. المترو يكشف تفاصيل محفظة التذاكر

كتب- أسامة علي:

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، اليوم الثلاثاء، تفاصيل نظام محفظة التذاكر والتي تم تفعيلها لجمهور الركاب.

وأكدت شركة المترو أنه يمكن للركاب شراء محفظة التذاكر مشحونة لأول مرة بـ25 جنيهًا فقط، موضحةً أنه يمكن شحنها بعد ذلك بأي مبلغ، حيث يبدأ الشحن من 20 جنيهًا، و30 جنيهًا و40 جنيهًا، وحتى 400 جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن يستخدم الكارت لحامله (دون اسم) ويمكن استخدامه لأكثر من شخص، كما أن استعمال الكارت مفتوح وغير مرتبط بمدة محددة.

وأوضحت شركة تشغيل المترو أنه يمكن شحن الكارت لأكثر من مرة في حال عدم تلفه، موضحةً أنه يمكن شراء الكارت مشحونًا من جميع محطات المترو.