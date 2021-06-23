Masrawy logo white

بـ25 جنيهًا.. المترو يكشف تفاصيل محفظة التذاكر

10:29 ص الأربعاء 23 يونيو 2021
بـ25 جنيهًا.. المترو يكشف تفاصيل محفظة التذاكر

المترو يطرح محفظة تذاكر

كتب- أسامة علي:

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، اليوم الثلاثاء، تفاصيل نظام محفظة التذاكر والتي تم تفعيلها لجمهور الركاب.

وأكدت شركة المترو أنه يمكن للركاب شراء محفظة التذاكر مشحونة لأول مرة بـ25 جنيهًا فقط، موضحةً أنه يمكن شحنها بعد ذلك بأي مبلغ، حيث يبدأ الشحن من 20 جنيهًا، و30 جنيهًا و40 جنيهًا، وحتى 400 جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن يستخدم الكارت لحامله (دون اسم) ويمكن استخدامه لأكثر من شخص، كما أن استعمال الكارت مفتوح وغير مرتبط بمدة محددة.

وأوضحت شركة تشغيل المترو أنه يمكن شحن الكارت لأكثر من مرة في حال عدم تلفه، موضحةً أنه يمكن شراء الكارت مشحونًا من جميع محطات المترو.

5

محفظة التذاكر مترو الأنفاق تذاكر المترو محفظة التذاكر المشحونة

الخبر التالى:

شعراوي: فحص أكثر من 117 ألف طلب تقنين لأراضي الدولة

كورونا.. لحظة بلحظة

498

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

799

متعافون اليوم

278295

إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا