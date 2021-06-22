بينهم سيدة مسنة.. "الشكاوى الحكومية" تنقذ 3 مواطنين بلا مأوي

كتب- محمد غايات:

تمكنت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء؛ بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، من إنقاذ 3 مواطنين بلا مأوى في ثلاث محافظات هي (القاهرة - الإسكندرية - الشرقية) وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن هذه الجهود جاءت تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بسرعة التعامل مع ما يتم رصده وتلقيه من شكاوى وبلاغات بشأن الأشخاص بلا مأوى، وسرعة توفير الأماكن الآمنة والمناسبة لهم، سواءً كانت دور رعاية أو مستشفيات لتلقي العلاج اللازم، قبل نقلهم إلى دور الرعاية، في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام كبير لحماية هؤلاء المواطنين.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم رصد حالة لمواطن مسن بلا مأوى بمنطقة المرج الغربية بمحافظة القاهرة بجوار كوبري محمد نجيب، وعلى الفور، تولى المختصون بالمنظومة التنسيق مع المسؤولين بالبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتكليف أعضاء الفريق بوحدة شمال القاهرة بالتوجه إلى مكان البلاغ، وكذلك التنسيق مع مستشفى جراحات اليوم الواحد لاتخاذ اللازم بشأن التقييم الطبي لحالة المواطن والتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا، وفور الاطمئنان على حالة المواطن الصحية، تولى فريق البرنامج إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي، أن فريق العمل بالمنظومة رصد منشوراً آخر، تم تداوله على نطاق واسع بعدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بوجود سيدة مسنة بلا مأوى تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية، موجودة بجوار محطة ترام الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية، وفور رصد الحالة، تولى المختصون بالمنظومة التنسيق مع السيدة مدير عام مستشفيات الصحة النفسية والمسؤولين بفريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وعليه تم تكليف فريق البرنامج بالوحدة المتنقلة إسكندرية (١)، بسرعة التوجه إلى موقع السيدة، كما تم الاستعانة بأحد الأطباء النفسيين من مستشفى المعمورة للأمراض النفسية لتقييم حالة المواطنة وتوفير العلاج اللازم، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف، لنقل الحالة إلى مستشفى الأمراض النفسية بالمعمورة، لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحين تعافيها.

وأشار مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة كذلك إلى نجاح فريق العمل بالمنظومة بعد رصد منشور ثالث متداول بعدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وبالتنسيق مع المسؤولين بفريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى؛ في إنقاذ مواطن بلا مأوى، في حالة إعياء وإرهاق شديدين، متواجد بجوار مول كارفور بطريق القنايات بمحافظة الشرقية، موضحاً أنه تم تكليف أعضاء الفريق بالوحدة المتنقلة بمحافظة الشرقية ببحث الحالة، وفور الانتهاء من كافة الإسعافات الأولية للحالة، بمستشفى جامعة الزقازيق، تم إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بالشرقية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المطلوبة.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تستمر في تلقي ورصد جميع الشكاوى والبلاغات المرتبطة بالأشخاص بلا مأوى بالتنسيق مع المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي في ظل التعليمات المستديمة لوزيرة التضامن الاجتماعي لجميع الجهات التابعة للوزارة، بسرعة التفاعل مع ما يتم تلقيه من شكاوى وبلاغات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها.