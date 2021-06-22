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أستاذ مناعة: قد نشهد موجة رابعة لكورونا.. وهذه أعراض الفيروس حاليًا

08:03 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
أستاذ مناعة: قد نشهد موجة رابعة لكورونا.. وهذه أعراض الفيروس حاليًا

الدكتور عبدالهادي مصباح أستاذ المناعة والفيروسات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والفيروسات، إن الفترة المقبلة قد تشهد موجة رابعة لفيروس كورونا ما لم نلتزم المعايير الاحترازية وأخذ التطعيمات واللقاحات، دون النظر إلى الشائعات التي تتعرض لها كل اللقاحات.

وأضاف "مصباح"، في فيديو بث مباشر لمصراوي، أنه حتى الآن فنسبة من حصلوا على اللقاحات لا تتخطى 3 إلى 4% من عدد السكان، فلا بد ألا ننخدع في ذلك، ونستمر في اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أن الأعراض الأكثر شيوعا حاليًا لكورونا تتمثل في: صداع عنيف جدا، وارتفاع حرارة الجسم بشكل بسيط، بجانب فقدان حاسة الشم والتذوق، ووجود إسهال وقيء بجانب التهاب الأعصاب.

وأضاف أستاذ المناعة والفيروسات أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تتكون في الجسم بعد أسبوعين من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، لافتًا إلى أن أول جرعة تعمل على تكون أجسام مضادة لكنها غير كافية.

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