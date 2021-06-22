حدث في 8 ساعات| حادث قطار في الإسكندرية.. وإجراءات جديدة لاستخراج بطاقات التموين

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها وقوع حادث اصطدام قطارين بالقرب من محطة مصر بالإسكندرية، وتوجيه الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل، بالتوازي مع الالتزام بضوابط ومعايير الحصول على حزم التمويل التنموية بشروط تفضيلية منخفضة التكاليف.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: