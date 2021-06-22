Masrawy logo white

حدث في 8 ساعات| حادث قطار في الإسكندرية.. وإجراءات جديدة لاستخراج بطاقات التموين

06:05 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات| حادث قطار في الإسكندرية.. وإجراءات جديدة لاستخراج بطاقات التموين

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها وقوع حادث اصطدام قطارين بالقرب من محطة مصر بالإسكندرية، وتوجيه الرئيس السيسي بمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بدعم قطاعات التنمية المستدامة والتمويل، بالتوازي مع الالتزام بضوابط ومعايير الحصول على حزم التمويل التنموية بشروط تفضيلية منخفضة التكاليف.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

وزارة النقل حادث قطار الاسكندرية الروبوت مستشفيات التأمين وزارة الصحة التوك توك القوى العاملة بطاقات التموين طارق شوقي مشروع جنة

الخبر التالى:

"القصير" يؤكد أهمية استخدام الحلول الرقمية في الزراعة لمكافحة الأمراض

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
509

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

440

متعافون اليوم

277797

إجمالي الإصابات

15898

إجمالي الوفيات

206053

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"الجزيري مهاجماً".. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة في كأس مصر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا