يضيع على الميزانية 11 مليار جنيه.. "قوى عاملة النواب": ترخيص التوك توك يساعد في التنمية الاقتصادية

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمحاولات الحكومة المستمرة بشأن إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، ويأتي ذلك من خلال مشاركة عدة وزارات؛ منها الداخلية والصناعة والتنمية المحلية والمالية.

وأكد مهني أنها تعتبر خطوة مهمة وجادة في هذا التوقيت؛ خصوصًا أن ترخيص التوك توك يساعد في التنمية الاقتصادية، إذ كانت الخسائر تبلغ 3 مليارات جنيه سنويًّا.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال بيان له اليوم الإثنين، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الانتشار للتوكتوك خلال الفترة الأخيرة؛ ليس في العاصمة فقط، التي أصبحت تعمل بلا ضوابط في ظل غزو المركبة لكل الأقاليم والمناطق النائية، مشيرًا إلى ضرورة احتضان الدولة العاملين على التوك توك؛ خصوصًا أن العاملين عليه من الفقراء والكادحين.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تقنين الحكومة أوضاع مركبات التوك توك أسهم بشكل كبير في حل مشكلة كبيرة في المواصلات في الأماكن الشعبية والشوارع الضيقة، لافتًا إلى أن التوك توك أسهم في ضياع ما يقرب من 7 إلى 11 مليار جنيه على ميزانية الدولة، بخلاف الجرائم التي تستخدم في ارتكابها.