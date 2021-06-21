خاص| مدير مشروع القطار الكهربائي يكشف عدد المحطات ونسب الإنجاز

كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي، إن محطة العبور هي المحطة الثانية من إجمالي 12 محطة يشملها مسار القطار الكهربائي في مرحلتيه الأولى والثانية.

وأضاف رأفت، لمصراوي، أن كل محطة لها 4 مداخل ومخارج 2 جنوبا و2 شمالا، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير ومستويات الجودة والأمان والسلامة، ويتم التنفيذ على يد نخبة من أكبر الشركات المتخصصة.

وأشار مدير المشروع، إلى أنه تم الانتهاء من نسبة 100% من أعمال الخرسانات بكامل المشروع، ووصلت نسب أعمال التشطيبات إلى 65%، لافتا إلى أنه يتم الانتهاء بالكامل من أعمال الدهانات، وهناك بعض "التقفيلات" النهائية التي يتم تركها لنهاية الأعمال قبل تركيبها حيث تعد الجزء الأخير من التركيبات حتى لا تتعرض للتلف.

وحول تفاصيل المحطات، قال: كل محطة تتكون من منسوبين.. الأول منسوب مسار القطار والثاني منسوب التذاكر، كل محطة بها محلات صغيرة لاحتياجات الركاب، و3 مواقف في بعض المحطات و2 في محطات أخرى حسب احتياجات وكثافة الركاب في المحطة، الباركينج الواحد يسع ما لا يقل عن 300 سيارة.

وبالنسب لمحطة العبور تبلغ مساحتها السطحية 5 آلاف متر مربع للطابق الواحد بإجمالي 10 آلاف متر للطابقين.

ولفت إلى أن محطة بدر هي المحطة التبادلية بالمشروع، متابعا: توجد أكبر محطة في المشروع وهي محطة بدر، 4 حارات بـ 4 أرصفة، اتجاهين للعاصمة الإدارية، واتجاهين للعاشر من رمضان، وهي محطة تبادلية، فالقادم من العاصمة ويريد الذهاب للعاشر هيبدل في بدر.

وبالنسبة لعدد المحطات بالمرحلتين الأولى والثانية تشمل: عدلي منصور، العبور، المستقبل، الشروق، نيو هوليوبوليس، بدر، نيو بدر، العاصمة 1، والعاصمة 2، والصناعية والعاشر من رمضان 1.