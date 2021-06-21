مد مدة معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براج حتى 30 سبتمبر 2021

(مصراوي):

وافق مجلس الوزراء على قرار مد مدة إقامة معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براج حتي 30 سبتمبر 2021، والذي كان من المقرر انتهاء مدته في آخر يونيو الجاري.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها مد مدة معرض "ملوك الشمس" بناء على طلب الجانب التشيكي.

وأشار وزيري إلى أن المرة الأولى للمد كانت في نهاية يناير الماضي، ونظرا للاقبال الشديد على المعرض، قام الجانب التشيكي بتقديم طلب آخر لإعادة مد المعرض لمدة 3 أشهر تنتهي في نهاية سبتمبر القادم.

جدير بالذكر أن معرض ملوك الشمس كان قد افتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ورئيس الوزراء التشيكي السيد أندرية بابيش، ووزير الثقافة التشيكي السيد لوبومير زاورالك، خلال شهر أغسطس 2020، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في ابوصير، ليقدم المعرض لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية مما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة.

وفور إعادة فتح المعرض في شهر مايو الماضي، بعد فترة توقف قصيرة في أعقاب تداعيات أزمة فيروس كورونا، نفذت جميع تذاكر دخول معرض "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براج، وحتى منتصف يوينو الجاري؛ كما وصل عدد الزائرين للمعرض إلى 10 آلاف زائر خلال أول 25 يوما منذ إعادة فتحه.

يضم المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.