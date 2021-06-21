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في 3 خطوات.. كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار؟

06:57 م الإثنين 21 يونيو 2021
في 3 خطوات.. كيف تحمي الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار؟

الأجهزة الكهربائية

كتب- محمد صلاح:

يعاني بعض المواطنين وجود بعض المشكلات والشكاوى المتمثلة في تعرض الأجهزة الكهربائية إلى التلف نتيجة تذبذب التيار الكهربائي وعدم استقراره؛ بسبب وجود بعض المشكلات الفنية في خطوط ومحولات الجهد الكهربائي المختلفة.

ويقدم "مصراوي" حرصًا على التنويه وتوعية المواطنين بعض النصائح لحماية الأجهزة الكهربائية؛ والتي من أبرزها ما يلي:

1- استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

2- فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائية المباشرة.

3- الانتظار عدة ثوانٍ عند عودة التيار الكهربائي قبل توصيل الأجهزة مرة أخرى.

الأجهزة الكهربائية تذبذب التيار الكهربائي محولات الجهد الكهربائي

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