بحضور شهاب وجمعة.. تشييع جنازة والدة وزير شؤون مجلس النواب -صور
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كتب- محمد نصار:
تصوير- هاني رجب:
شيعت جنازة والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون مجلس النواب، من مسجد المشير حسين طنطاوي.
حضر الجنازة عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، والدكتور مفيد شهاب.
كما حضر الجنازة أيضا، وكيل أول مجلس النواب وأمين عام مجلس الشيوخ والنائب مصطفى بكرى وعدد من النواب والقيادات التنفيذية.
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