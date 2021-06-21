تصل للقطار السريع بالسخنة.. تفاصيل المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي

كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

كشف المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي، تفاصيل إنشاء المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي "عدلي منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان".

وقال رأفت لمصراوي، إن المرحلتين الأولى والثانية تشملان 12 محطة بداية من عدلي منصور ونهاية بالعاصمة 2 في اتجاه العاصمة الإدارية، والعاشر 1 في اتجاه العاشر من رمضان.

وأضاف مدير المشروع، أن المرحلة الثالثة تشمل اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تتكون من 4 محطات، وهي: (العاصمة 3، الكيان، المدينة الرياضية، محطة السخنة).

وأشار المهندس أيسر رأفت، إلى أن المشروع بالكامل عبارة عن 3 مراحل، يتم العمل الآن في المرحلتين الأولى والثانية، من عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية 2 والمرحلة الثالثة ستصل حتى القطار السريع.